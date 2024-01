A la découverte du gemmage Bernos-Beaulac, vendredi 5 juillet 2024.

A la découverte du gemmage Bernos-Beaulac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 10:00:00

fin : 2024-07-05

Une agréable promenade sur les rives du Ciron vous conduit au coeur de la forêt, où d’anciens résiniers présentent, avec passion, leur métier, aujourd’hui disparu.

De février à octobre le gemmeur ne quitte pas les bois. De la préparation de l’arbre, réalisée au tout début de la saison, jusqu’au barrascot (fin des travaux), le résinier parcourt la pinède. Bien souvent, épouses et enfants partagent son quotidien en apportant leur aide.

Les Amis du Patrimoine de Bernos-Beaulac vous proposent une visite au cours de laquelle vous découvrirez l’histoire de cette activité en bazadais et le savoir-faire toujours intact des gemmeurs.

Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme du Bazadais, le mercredi précédant la visite.

Une agréable promenade sur les rives du Ciron vous conduit au coeur de la forêt, où d’anciens résiniers présentent, avec passion, leur métier, aujourd’hui disparu.

De février à octobre le gemmeur ne quitte pas les bois. De la préparation de l’arbre, réalisée au tout début de la saison, jusqu’au barrascot (fin des travaux), le résinier parcourt la pinède. Bien souvent, épouses et enfants partagent son quotidien en apportant leur aide.

Les Amis du Patrimoine de Bernos-Beaulac vous proposent une visite au cours de laquelle vous découvrirez l’histoire de cette activité en bazadais et le savoir-faire toujours intact des gemmeurs.

Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme du Bazadais, le mercredi précédant la visite.

EUR.

Bacourey

Bernos-Beaulac 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine bazas@tourisme-sud-gironde.com



L’événement A la découverte du gemmage Bernos-Beaulac a été mis à jour le 2024-01-17 par OT du Bazadais