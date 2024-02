BERNARD ALLISON CABARET VAUBAN Brest, jeudi 3 octobre 2024.

Né à Chicago, fils cadet de Luther Allison et membre de longue date du groupe de son père, Bernard est devenu un artiste populaire à part entière tout en perpétuant fidèlement l’héritage musical de son père. Bernard est connu pour ses performances funk explosives et son style électrique incisif à la guitare. Son dernier album studio en date, Highs & Lows sorti en 2022, a atteint la première place du Billboard Blues Chart et a été nominé comme meilleur album Blues Rock de l’année aux Blues Music Awards 2023. Un signe évident que même après des milliers de concerts et près de deux douzaines d’albums, ce bluesman de la nouvelle génération est toujours au sommet de son art.

Tarif : 20.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-10-03 à 20:30

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29