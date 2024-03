Berlouffes de Wattrelos Rue Carnot Wattrelos, dimanche 8 septembre 2024.

Berlouffes de Wattrelos Le plus grand vide-greniers de France Dimanche 8 septembre, 08h00 Rue Carnot

Début : 2024-09-08T08:00:00+02:00 – 2024-09-08T17:30:00+02:00

Fin : 2024-09-08T08:00:00+02:00 – 2024-09-08T17:30:00+02:00

La fameuse fête wattrelosienne se déroule cette année encore le deuxième dimanche de septembre, le dimanche 8 septembre 2024 !

Au programme : animations de rue, vide-greniers (un des plus grands de France avec 17 km de trottoirs occupés) et concerts (programme détaillé plus bas).

Programme :

– de 8h à 17h : vide-greniers dans les rues du centre-ville de Wattrelos

– à 11h : arrivée de la Berlouffes et animations sur la place Delvainquière

– à 17h : animations sur la place Delvainquière

– à 17h30 : jet des poupées Berlouffes depuis l’église Saint-Maclou

– à 17h45 : Brûlage de la Berlouffes

Informations au 03.20.75.85.86

Rue Carnot Rue Carnot, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France
Informations : 03 20 75 85 86