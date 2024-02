Benoît Paradis Trio Le Bijou Toulouse, jeudi 18 avril 2024.

Benoît Paradis Trio Situé entre le jazz et la chanson française, celui qu’on qualifie de douxnévrosé compose des textes intelligents à saveur existentialiste, d’une grande poésie. Jeudi 18 avril, 21h30 Le Bijou

Début : 2024-04-18T21:30:00+02:00 – 2024-04-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T21:30:00+02:00 – 2024-04-18T23:00:00+02:00

Le Benoit Paradis Trio est un concept original tout droit venu de Montréal, dans lequel deux musiciens de grand talent accompagnent un personnage crooner joyeusement déprimé qui jongle avec la trompette, le trombone, la guitare et les percussions. Situé entre le jazz et la chanson française, celui qu’on qualifie de douxnévrosé compose des textes intelligents à saveur existentialiste, d’une grande poésie, souvent satiriques, servis sur une musique élégante, et souvent très drôle. Il conte dans ses chansons, ses blues quotidiens de tromboniste-poète un peu fou, nous rappelant ainsi au bon souvenir d’un certain Boris Vian.

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-bijou.net/benoitparadistrio »}]

concert chanson