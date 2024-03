| BENJACID INVITE | Chosen Few – Pierre le Disque Jockey Gare Saint Sauveur Lille, vendredi 5 avril 2024.

| BENJACID INVITE | Chosen Few – Pierre le Disque Jockey Pour la première fois, BENJACID prends les commandes pour une soirée spéciale Gabber ! Vendredi 5 avril, 20h00 Gare Saint Sauveur Entrée Libre

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-06T01:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-06T01:30:00+02:00

// ( @djchosenfew ) :

Véritable pionnier du hardcore, membre clé du label légendaire Mokum Records, Chosen Few a produit des titres de grande envergure tels que « The Break », « Chosen Paradise », « Kold Days », et l’un des plus grands titres Hardcore de tous les temps : « Name Of The Dj ».

// ( @pierreledj ) :

Imaginez que vous marchez sur une route désertique, le soleil cogne et votre esprit commence a divaguer. Soudain une voiture s’arrête prêt de vous avec toutes les fenêtres ouvertes, bombardant du son qui vous tartine le cortex frontal. Le chauffeur est Pierre le disque jockey, vous souriant de toutes les dents qu’il lui reste.

Embarquez pour le dernier rodeo d’un artiste qui a dédié les 10 dernières années à redonner à la rave un esprit de camaraderie et de joie à partager tous ensemble une dernière fois.

Était ce un mirage ? Qu’importe. Laissez vous conduire et amusez vous pour cette ultime bagarre.

// ( @kukij_ ) :

Jeune DJ lilloise, KUKI est passionnée de musique électronique depuis plusieurs années. Ses sets aux sonorités rétro, allient early hardstyle/hardcore et hardtrance. Elle s’est principalement fait remarquer lors des soirées du collectif Ostara dont elle est cofondatrice. Quelques années plus tard elle prend part à la création du label Undertake Records.

Hakken Show : @abcdefgabber

VJ : Theo Calon

Artwork : @kdckdp

SORTEZ LES AIRMAX

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/956443586483449/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.