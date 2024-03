Ben Glassberg & Boris Giltburg Mendelssohn, Mozart Rouen, samedi 6 avril 2024.

Ben Glassberg & Boris Giltburg Mendelssohn, Mozart Rouen Seine-Maritime

Tous enfants prodiges, Mozart, Fanny et Felix Mendelssohn ont composé des chefs-d’œuvre portant l’expression de nos émotions au plus haut point.

Nous avons la joie d’accueillir Boris Giltburg, pianiste à la carrière internationale reconnu par de nombreux premiers prix prestigieux dont le concours Reine Elisabeth, et de retrouver notre directeur musical Ben Glassberg à la baguette de l’Orchestre de l’Opéra.

Au Théâtre des Arts, les

– Vendredi 5 avril 2024 à 20h

– Samedi 6 avril 2024 à 18h Tarif famille*

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

7 Rue du Docteur Robert Rambert

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie billetterie@operaderouen.fr

