BELONGINGS Montpellier, vendredi 19 avril 2024.

Opéra en version française | Musique de Lewis Murphy (2017) sur un livret de Laura Attridge (traduction Delphine Malik)

Multiples sont les points communs entre la manière dont la ville de Glyndebourne a accueilli les réfugiés du Blitz de Londres en 1940 et la situation des migrants d’aujourd’hui, traversant la Méditerranée au prix de leur vie. Deux contextes historiques et humains ressentis par des enfants catapultés vers l’inconnu.

Belongings met en scène ces destins croisés un sujet d’actualité brûlant qui participe au dialogue et à la solidarité entre les communautés, invitant même un choral de Bach à crier la souffrance des innocents, à incarner les valeurs d’humanité et de partage, tout en portant un essentiel message d’espoir. Une belle manière, par la voix des jeunes d’Opéra Junior, de nous souvenir que dans toutes ces circonstances, les enfants ont été déplacés ; ils ont dû faire face à des barrières linguistiques, culturelles, sociales et environnementales entre eux et leurs nouveaux hôtes (Lewis Murphy). 10 10 EUR.

2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19 20:00:00

Place de la Comédie

Place de la Comédie
Montpellier 34000

