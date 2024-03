BELLISSIMETZ Metz, mercredi 3 avril 2024.

BELLISSIMETZ Metz Moselle

Vendredi

La place de la République se mettra aux couleurs de l’Italie, et plus particulièrement de la Sicile, pour la troisième édition de BellissiMetz . Pendant 5 jours, retrouvez le village italien avec ses producteurs et artisans, ainsi que de nombreuses animations musicalesTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 10:00:00

fin : 2024-04-07 20:00:00

Place de la République

Metz 57000 Moselle Grand Est

