Belles soirées d’été Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes, jeudi 15 août 2024.

Belles soirées d’été Parce qu’en été les heures s’allongent et les lumières du soir ensorcellent les paysages, venez flâner dans les allées de l’Arboretum jusqu’à 21h. Dernière entrée à 20h. 15 – 17 août Arboretum des Grandes Bruyères Voir https://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-15T18:00:00+02:00 – 2024-08-15T21:00:00+02:00

Fin : 2024-08-17T18:00:00+02:00 – 2024-08-17T21:00:00+02:00

Parce qu’en été les heures s’allongent et les lumières du soir ensorcellent les paysages, venez flâner dans les allées de l’Arboretum jusqu’à 21h. Dernière entrée à 20h.

Arboretum des Grandes Bruyères Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes Ingrannes [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 57 28 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org »}]

FMACEN045V50BIDJ

Dominique GAVARD