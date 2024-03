Belles places Centre Culturel Théâtre des Mazades Toulouse, mercredi 3 avril 2024.

Belles places Belles places / Cirque & danse / Cie Metis’Gwa / Dans le cadre du festival Créatrices ! / En partenariat avec La Grainerie Mercredi 3 avril, 19h30 Centre Culturel Théâtre des Mazades Tarif A

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T19:30:00+02:00 – 2024-04-03T20:20:00+02:00

Fin : 2024-04-03T19:30:00+02:00 – 2024-04-03T20:20:00+02:00

Entre danse, cirque contemporain et prises de parole, c’est une invitation à une conversation physique et intime, par quatre artistes féminines et deux roues cyr. S’il est souvent question de « la place » au singulier de la femme dans la société, cette création invite à un questionnement plus complexe : de quelle(s) place(s) parle-t-on ? Conjuguées au pluriel, « ces places » révèlent peu à peu les personnalités et les aspérités de quatre femmes. Qu’elles soient danseuses ou circassiennes, qu’elles soient nées en Guyane, en Guadeloupe ou dans l’hexagone, elles entrent tour à tour dans la danse ; fortes de leurs différences et déterminées à trouver un langage commun.

Chorégraphie et mise en scène Léo Lérus / Interprétation danse Shaona Legrand et Natty Montella

Interprétation cirque Mélodie Morin et Eloïse Petenzi / Création sonore exXÒs mètKakOla

Séance scolaire jeu. 4 avr. à 14h30

Centre Culturel Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 00 https://mazades.toulouse.fr/ Le lieu est composé d’un théâtre de 530 places où l’on peut assister à des représentations (théâtre, humour, musique et danse…) et à des rendez-vous pour les enfants, d’une salle d’exposition, des salles d’ateliers et d’un centre de loisirs.Le théâtre est un incontournable partenaire des festivals culturels toulousains. La galerie d’exposition accueille peinture, photographie et installations.Côté ateliers, la musique prédomine (piano, batterie, basse, guitare, chant polyphonique et choral). Des ateliers d’écoute liés à la programmation du Théâtre du Capitole ont lieu de janvier à juin.Des activités sportives et de plein air sont organisées à l’accueil de loisirs. Métro : ligne B – stations Minimes-Claude NougaroBus n°27 : arrêt Mazades

©Jessica Laguerre