BELLE MERE A VENDRE THEATRE RONNY COUTTEURE Fretin, dimanche 19 mai 2024.

Pour qu’il n’y ait plus de belle-mère, il faudrait qu’il n’y ait plus de mariage…Josette est une belle-mère comme il n’en existe qu’en caricature. Un spectacle drôle où certains y retrouveront leur belle-mère.1h15 de quiproquos et de rebondissements.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-05-19 à 15:00

THEATRE RONNY COUTTEURE 1, RUE LÉON GAMBETTA 59273 Fretin 59