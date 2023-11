Les Noces dans la Maison – Théâtre des Astres THEATRE DU CLOITRE BELLA, 4 avril 2024, BELLAC.

Les Noces dans la Maison – Théâtre des Astres THEATRE DU CLOITRE BELLA. Un spectacle à la date du 2024-04-04 à 20:00 (2024-04-04 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Au lendemain de la guerre, Eli?ka a tout perdu : ses parents Allemands ont été expulsés hors des frontières tchèques et son frère a prit une balle dans le menton. Les communistes l’obligent à aller travailler à la briqueterie après lui avoir confisqué tous ses biens, et seulement quelques temps après, son fiancé l’envoie à Prague pour préparer leurs noces, pendant qu’il en épouse tranquillement une autre… Elle rencontre alors, à Prague, celui qui se fait surnommer « Le Professeur » bien qu’étant ouvrier dans une usine de recyclage du papier, et qui deviendra le plus grand écrivain tchèque du 20e siècle : Bohumil Hrabal. Le roman autobiographique Les Noces dans la Maison s’ouvre sur leur rencontre et les premiers temps de leur amour. A travers les yeux de sa futur femme, Hrabal nous fait voyager dans la Prague magique des années 50: immeubles miteux et joyeux, hôtels de luxe et leurs cuisines surchauffées, balades, baignades et gueules de bois, paysages peuplés de personnages magnifiques qui tentent de vivre libre sous le régime totalitaire en place. Sur scène, trois comédien·nes – chanteuse – musiciens interprètent les premiers chapitres du roman face public, avec un violoncelle, trois oeillets rouges et une cruche de Pilsen. Les Noces dans la Maison – Théâtre des Astres

Votre billet est ici

THEATRE DU CLOITRE BELLA BELLAC RUE LAFAYETTE Haute-Vienne

18.8

EUR18.8.

