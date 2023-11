Wendy et Peter Pan Maison du Peuple, 11 avril 2024, BELFORT.

Wendy et Peter Pan Maison du Peuple. Un spectacle à la date du 2024-04-11 à 20:00 (2024-04-11 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

GRRRANIT SCÈNE NATIONALE DE BELFORT (L-D-19-1659/L-D-19-1660/L-D-19-1661/ L-D-19-1869) présente Un spectacle à grands décors, des jingles musicaux, des comédiens incroyables dont Judith HENRY dans le rôle de Wendy, font de cette création un moment inoubliable à vivre en famille. » Quand on s’attaque à Peter Pan, on perd le contrôle. L’auteur le dit-lui même : il ne se souvient pas comment il a écrit cette histoire. Wendy est la véritable héroïne. Peter Pan est sa projection, son inspirateur. En jouant à la maman, elle explore son statut de femme et sa foi. Il faut croire pour vivre. Croire aux fées, aux pirates, au jeu. Pour avancer dans ce labyrinthe, la seule boussole sera d’accepter de se perdre. Se perdre dans le désir de jouer. Revivre les heures de plénitude et d’éternité de l’enfance, pour repousser l’angoisse du monde », Jean-Christophe Hembert.Salle située au centre-ville avec parking et transports en commun à proximité.Heure d’arrivée conseillée : 30 min avant.Accès handicapé: OuiNuméro de téléphone accès PMR : 03 84 58 67 67 Judith Henry, Jean-Christophe Hembert

Votre billet est ici

Maison du Peuple BELFORT PLACE DE LA RESISTANCE Territoire de Belfort

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici