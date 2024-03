Beethoven au naturel Château et parc de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, samedi 30 mars 2024.

Beethoven au naturel Venez assister au concert d’Agnès Pyka et Laurent Wagschal, de l’ensemble Des Équilibres dans le salon de musique du château de Champs-sur-Marne. Samedi 30 mars, 17h00 Château et parc de Champs-sur-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T17:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-30T17:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:30:00+01:00

En ouverture de la deuxième édition du festival Musique de Champs (bre), le château de Champs-sur-Marne présente Agnès Pyka et Laurent Wagschal, de l’ensemble Des Équilibres en concert dans le salon de musique du château.

Au programme :

Beethoven / Brahms / Finzi

-Ludwig Van Beethoven : Sonate pour piano et violon n°5 en fa majeur, Opus 24, Le printemps (1815)

-Graciane Finzi: Winternacht, sonate en 4 mouvements pour violon et piano (2018)

-Johannes Brahms : Sonate pour violon et piano n°3 en ré mineur, Opus 108 (1878-1887)

Le 30 mars à 17h

Durée : 1h15

Tarif : 16 €

Achat billets sur la e-billetterie du château https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}]

© Lyodoh Kaneko