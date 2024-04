Beauté barbare Les Musiciens de Saint-Julien Rouen, mardi 9 avril 2024.

Beauté barbare Les Musiciens de Saint-Julien Rouen Seine-Maritime

François Lazarevitch et les Musiciens de Saint-Julien nous font découvrir leur album Beauté barbare, mêlant Telemann et musiques anciennes d’Europe de l’Est.

C’est lors d’un voyage en Silésie (Pologne actuelle) que Telemann dépeint la musique de ces contrées en évoquant leur véritable beauté barbare . Il n’en fallait pas plus au chef d’orchestre François Lazarevitch, qui réunit sa passion du baroque avec les musiques traditionnelles et populaires pour partager les richesses de ces influences. Le désir n’est pas tant de se rapprocher de l’authenticité des pratiques musicales évoquées par Telemann, mais simplement de goûter au plaisir de cette énergie intemporelle, dans un projet artistique nouveau, poétique et coloré.

Direction musicale, flûte traversière, frula, fluier, cornemuses François Lazarevitch

Chant Hélène Richaud

Les Musiciens de Saint-Julien

François Lazarevitch et les Musiciens de Saint-Julien nous font découvrir leur album Beauté barbare, mêlant Telemann et musiques anciennes d’Europe de l’Est.

C’est lors d’un voyage en Silésie (Pologne actuelle) que Telemann dépeint la musique de ces contrées en évoquant leur véritable beauté barbare . Il n’en fallait pas plus au chef d’orchestre François Lazarevitch, qui réunit sa passion du baroque avec les musiques traditionnelles et populaires pour partager les richesses de ces influences. Le désir n’est pas tant de se rapprocher de l’authenticité des pratiques musicales évoquées par Telemann, mais simplement de goûter au plaisir de cette énergie intemporelle, dans un projet artistique nouveau, poétique et coloré.

Direction musicale, flûte traversière, frula, fluier, cornemuses François Lazarevitch

Chant Hélène Richaud

Les Musiciens de Saint-Julien .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:00:00

fin : 2024-04-09

30 Rue Bourg l’Abbé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie billetterie@operaderouen.fr

L’événement Beauté barbare Les Musiciens de Saint-Julien Rouen a été mis à jour le 2024-04-05 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES