Beaulieu à la lampe torche Beaulieu-lès-Loches, mardi 16 juillet 2024.

Beaulieu à la lampe torche Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 22:00:00

fin : 2024-07-16

Lieux insolites et cachés, petites histoires et légendes partez pour une balade à la lueur de votre lampe torche à la découverte de Beaulieu et de son abbaye millénaire.

7 EUR.

Place du Maréchal Leclerc

Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



L’événement Beaulieu à la lampe torche Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2024-01-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire