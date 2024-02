BD et Musique « Comment retranscrire la musique par le dessin » Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 20 avril 2024.

BD et Musique « Comment retranscrire la musique par le dessin » Rencontre avec Charles Berberian, Samedi 20 avril, 15h00 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Samedi 20 avril à 15h – Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Rencontre animée par Vincent Brunner, journaliste spécialisé dans la musique et la bande dessinée avec Charles Berberian, dessinateur et scénariste de bande dessinée, également compositeur et musicien, auteur notamment de Playlist Deluxe (Helium, 2019), sa Playlist DELUXE, entièrement illustrée et très personnelle et Mezzo, dessinateur de bande dessinée et musicien, auteur notamment avec Jean-Michel Dupont dex de la meilleure Kiss the sky. Jimi Hendrix 1942-1970 (Glénat, 2022), lauréat du prix BD rock au Festival d’Angoulême 2023

Rencontre proposée avec la librairie Le Comptoir du rêve.

Les auteurs invités se tiendront à disposition du public à l’issue de la rencontre pour une séance de dédicaces.

En écho au temps fort Morfosonic, musiques dessinées.

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/bd-et-musique-comment-retranscrire-la-musique-par-le-dessin/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2024/02/morfosonic-berberian.jpg »}, {« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2024/02/morfosonic-mezzo.jpg »}]

Rencontre Tout public