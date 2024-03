Baz’Art ou l’art de quoi ? Médiathèque Saint-Cyprien Toulouse, samedi 1 juin 2024.

Baz’Art ou l’art de quoi ? par la cie les Pieds Bleus Samedi 1 juin, 10h30 Médiathèque Saint-Cyprien

Ouvrons un livre, prenons un chemin proposé et entrons dans un tableau… On y découvre un univers où les couleurs et la musique échangent avec des mots, des sons et des onomatopées. On y rencontre Jérôme Bosh, Kandinsky, Louise Bourgeois mais aussi des chimères, Vasarely et un poisson chaperon plus ou moins rouge… Il est question avant tout d’Art, de sensations et d’émotions.

à partir de 3 mois – Durée : 30 min

Samedi 1er juin à 10h30

Médiathèque Saint-Cyprien

Inscription au 05 62 27 63 30

Médiathèque Saint-Cyprien 63 rue Réclusane Toulouse Saint-Cyprien

Spectacle Tout public