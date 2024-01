30ème Festival International « harpe en Avesnois » 2024 : Cécile Corbel Forum antique Bavay, samedi 18 mai 2024.

30ème Festival International « harpe en Avesnois » 2024 : Cécile Corbel Forum antique Bavay Samedi 18 mai, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-18 20:00

Fin : 2024-05-18 22:00

Musique celtique Samedi 18 mai, 20h00 1

Musique celtique

Cécile Corbel, compositrice-auteure de chansons et musiques de films, harpiste celtique et chanteuse, titulaire de nombreux prix, ayant donné plus de 1000 concerts dans plus de 20 pays depuis 15 ans et enregistré pas moins de 12 albums, se produira au forum antique de Bavay. Elle jouera en formation quintette : voix, violon, guitare, percussions et claviers.

Nuit des Musées, en partenariat avec et au Forum Antique de Bavay, un musée archéologique du département du Nord

Retrouvez jour par jour le programme de ce 30ème Festival International de « Harpe en Avesnois » sur notre site Internet

https://harpeenavesnois.org/

Forum antique allée chanoine Bievelet 59570 Bavay Bavay 59570 Nord