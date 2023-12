RANDONNÉE PAULO GRAVEL DU BAUGEOIS Baugé Baugé-en-Anjou Catégories d’Évènement: Baugé-en-Anjou

Début : 2024-09-29

fin : 2024-09-29 RANDONNÉE GRAVEL À BAUGÉ.

Découvrez des circuits gravel lors de cette manifestation unique dans la région .

Baugé Centre Culturel René d’Anjou

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

