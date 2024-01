Nocturne « Decize…. Quand la Loire s’en mêle ! » Bassin de la Jonction Decize, mercredi 24 juillet 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 20:30:00

fin : 2024-07-24 22:30:00

Bienvenue au port de Decize ! Le temps d’une halte, la cité vous accueille et vous conte son histoire. Découvrez le canal et ses écluses, la Loire et ses ponts et d’étranges récits du temps où les loups rodaient dans les parages. Pour toute la famille… Visites assurées par des guides conférencières.

Lampions fournis.

EUR.

Bassin de la Jonction Rendez-vous à la Capitainerie du Port

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



