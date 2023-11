Fête du 14 juillet base de loisirs La Ferté Macé, 13 juillet 2024, La Ferté Macé.

La Ferté Macé,Orne

retraite aux flambeaux, bal populaire de 21h à 23h et feu d’artifice au plan d’eau à 23h.

2024-07-13 fin : 2024-07-13 . .

base de loisirs

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie



torchlight procession, popular dance from 9pm to 11pm and fireworks at the lake at 11pm

procesión de antorchas, baile popular de 21:00 a 23:00 y fuegos artificiales en el lago a las 23:00

fackelzug, Volkstanz von 21.00 bis 23.00 Uhr und Feuerwerk am Plan d’eau um 23.00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-10 par Flers agglo