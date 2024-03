BARS À VINS ÉPHÉMÈRES Saint-Chinian, samedi 20 juillet 2024.

BARS À VINS ÉPHÉMÈRES Saint-Chinian Hérault

Soirée dégustation, concert et repas

Les vignerons de Saint-Chinian lancent de nouvelles soirées estivales, les Bars à Vins Éphémères

Venez partager avec les vignerons une soirée conviviale, musicale et gastronomique autour des vins du Cru Saint-Chinian.

Food-truck, bar à vin, bar à huitres, mouclade, tapas et glaces

Sur réservation Places limitées

Billetterie en ligne sur www.saint-chinian.pro/terroir-tour .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

