Baraqué (concert sportif) – Nixtamal (electro cumbia) – marathon des musiciens amateurs Place Millenia Saint-Aignan-Grandlieu, vendredi 21 juin 2024.

Baraqué (concert sportif) – Nixtamal (electro cumbia) – marathon des musiciens amateurs Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 19h00 Place Millenia Entrée libre

Année olympique oblige, la Fête de la Musique sera sportive !

Dès 19h, place au Marathon des amateurs ! Le Patio Musical présentera de petites formes musicales sur le thème du sport. Musiciens amateurs, sortez vos instruments et venez jouer en acoustique, la piste est à vous !

À 20h30, soyez en forme pour Baraqué ! Quatre musiciens et une coach de fitness monteront sur scène pour vous embarquer dans un véritable bal de sport ! Un spectacle participatif qui transformera la place Millénia en séance de fitness collective et rock’n roll ! Sortez vos plus belles tenues de sport !

À 21h45, place à la danse hip-hop avec l’association Oza Urban !

22h15, la cérémonie de clôture sera confiée au duo Nixtamal pour une ambiance electro-latine !

Place Millenia Saint-Aignan-Grandlieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240264444 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/

© Diane Barbier