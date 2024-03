Bar Ouvert Théâtre des Beaux Arts Bordeaux, mercredi 17 avril 2024.

Bar Ouvert Des bars, des histoires, des présences… 17 avril – 11 mai Théâtre des Beaux Arts Tarif plein : 24€ ; Tarif Réduit (étudiants, – 25 ans, demandeurs d’emploi) : 18€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T20:30:00+02:00 – 2024-04-17T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T20:30:00+02:00 – 2024-05-11T22:00:00+02:00

De et avec Aurélie Desert et Loïc Rojouan

Collaboration artistique : Fred Nony

Des bars en ville, en campagne, des bars n’importe où, îlots de lumière et d’humanité, où passent des femmes et des hommes d’un côté ou de l’autre du zinc.

Serveuse, pilier, maître d’hôtel, amoureuse, poète, ou patronne de troquet, la rencontre prend forme sous nos yeux, aussi quotidienne qu’inattendue, parfois éclatante, et ne pourrait avoir lieu ailleurs.

Au gré de leurs échanges, il est question de transmission, d’amour, de solitude, de politique, de faux semblants…

Apparaît, alors, la nécessité de ce lieu/lien social.

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Théâtre Comédie