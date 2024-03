Baptême d’une rose Château et jardins du Lude Le Lude, samedi 1 juin 2024.

Baptême d’une rose La rose « Château du Lude » Samedi 1 juin, 14h00 Château et jardins du Lude adulte 9€ (gratuit -18 ans). Tarif unique incluant l’accès au Château du Lude, à ses jardins et la Fête des Jardiniers.

La rose « Château du Lude »

Le samedi 1er juin aura lieu le baptême de la rose que s’offre le Château du Lude, afin d’immortaliser le 30ème anniversaire de la Fête des Jardinisers.

Les qualités de la rose dévoilées le jour dit, mais on peut déjà affirmer que la rose est d’une belle couleur profonde, parfumée et adaptée aux bouquets.

Stéphane Bern nous fait l’honneur d’être son parrain. Elle n’aurait pas pu en avoir de meilleur compte tenu de l’engagement de celui-ci en faveur de la valorisation et de la défense du patrimoine.

La rose ‘Château du Lude’ figurera en édition très limitée le jour de son baptême, mais il sera possible de la commander lors de la Fête des jardiniers afin de l’obtenir l’hiver prochain.

Créée par les pépinières Guillot, la rose ‘Château du Lude’ vient rejoindre les collections du jardin, aux côtés de sa grande soeur ‘Prix Pierre-Joseph Redouté’, issue des mêmes pépinières en l’honneur du prix littéraire.

Château et jardins du Lude 4 rue Jehan de Daillon, 72800 Le Lude Le Lude 72800 Le Lude Sarthe Pays de la Loire Dominant la Vallée du Loir, le Château du Lude est entouré d’un ensemble de jardins aux ambiances variées, correspondant au goût des époques qui les ont vu naître. Les parterres réguliers du jardin bas côtoient harmonieusement le parc à l’anglaise et le jardin de la source, plus intimiste. Des espèces végétales, des plus classiques aux plus rares s’y épanouissent. Roses chinoises, topiaires, labyrinthes et collections botaniques rythment la visite. à 17km de l’A11/A28

