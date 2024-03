Baptême de plongée Plounéour-Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-plages, dimanche 12 mai 2024.

Baptême de plongée Plounéour-Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-plages Finistère

C’est une découverte, par petit fond au départ de la plage, du matériel, de la faune et de la flore ! C’est aussi partager chacun à son rythme et sans stress, un moment fort en émotion et iodé ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 12:00:00

Plage du phare de Pontusval

Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne nadia.pujol@gmail.com

