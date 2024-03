Baptême de Plongée Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, lundi 8 avril 2024.

Baptême de Plongée A vos marques…Prêts, Plongez ! Lundi 8 avril, 19h00 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T19:00:00+02:00 – 2024-04-08T21:30:00+02:00

Baptême de plongée

Le Centre renouvelle son partenariat avec le club de plongée « la bulle Saint Cyrienne » et le centre aquatique de Saint Cyr, en proposant un nouveau baptême de plongée réalisé par des moniteurs diplômés. A vos marques…Prêts, Plongez !

Transport en minibus, jusqu’à “la bulle Saint Cyrienne”.

Rendez-vous le lundi 8 avril à 19h au Centre Alfred-de-Vigny.

Tarifs : adhérent 22 € / non adhérent 26,40€

(Sur inscription, 11-15ans)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

plongée natation