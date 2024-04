Banquet dansant du printemps Lesparre-Médoc, dimanche 14 avril 2024.

Banquet dansant du printemps Lesparre-Médoc Gironde

L’association Le Renouveau du monde rural organise son traditionnel banquet dansant du printemps, animé par Jean-Louis Vincent et son orchestre.

Au menu

– Apéritif et amuse-bouche

– Salade César

– Araignée de porc marinée et sa garniture

– Plateau de fromages

– Crème brûlée

Vin rouge et rosé, Café.

Ce banquet dansant fera suite à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra à 10h30.

Thé dansant à 14h30

Sur inscription avant le 7 avril. 34 34 EUR.

Salle Saint-Trélody

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

