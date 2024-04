Banksy à Toulouse Lycée Urbain Vitry Toulouse, samedi 20 avril 2024.

Banksy à Toulouse Une exposition mêlant street-art et solidarité, présentée par la Banksy Modeste Collection 20 avril – 5 mai Lycée Urbain Vitry Entrée libre et gratuite | Dons bienvenus

Début : 2024-04-20T11:00:00+02:00 – 2024-04-20T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T11:00:00+02:00 – 2024-05-05T19:00:00+02:00

Un artiste iconique du street-art

Ce qui distingue Banksy, ce n’est pas seulement son talent artistique ou son anonymat, mais c’est surtout sa capacité à susciter le dialogue et à inspirer l’action. Son art, souvent empreint d’un commentaire politique puissant, a laissé des traces indélébiles dans les paysages urbains du monde entier et dans les esprits.

Un lycée transformé en centre d’art

Pendant 15 jours, le lycée Urbain Vitry se mue en lieu d’exposition pour présenter plus de 250 œuvres et objets retraçant le parcours de Banksy, au sein de l’atelier bois du lycée professionnel.

L’exposition y est ouverte au public du samedi 20 avril au dimanche 5 mai, tous les jours de 11h à 19h, avec des nocturnes les samedis 20 avril et 4 mai.

Un lieu, modèle de mixité scolaire, en phase avec la philosophie de l’organisation Banksy Modeste Collection qui, comme le street-art, se pose là où on ne l’attend pas, et d’abord là où les publics sont les plus éloignés de la culture. Ici, l’art vient aux lycéens, au cœur des quartiers populaires : les Izards, les 3 Cocus, Borderouge.

Une exposition gratuite et solidaire

L’exposition est proposée par la Banksy Modeste Collection, menée par l’artiste Béru, qui a un jour rencontré Banksy et collecte depuis objets et images qui retracent son parcours. Une collection aujourd’hui importante, qui est exposée depuis juillet 2021 tour à tour dans différentes villes de France, et a vu passer près de 200 000 visiteurs.

L’exposition est gratuite, comme l’est l’art de la rue que Banksy offre au regard du public. Un événement culturel mais également solidaire qui s’est donné pour mission de récolter des fonds pour celles et ceux qui aigssent pour un monde plus humain et plus juste.

Les visiteurs sont invités à faire un don, dont une partie sera reversée à des projets associatifs à l’issue de l’événement. Chaque visiteur-donateur se verra remettre l’affiche « collector » de l’exposition ou, en fonction du don, une sérigraphie (série limitée et numérotée) inspirée d’une œuvre de Banksy, exclusivement éditée pour l’événement.

Lycée Urbain Vitry 150 route de Launaguet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Banksy Modeste Collection