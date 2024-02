Ballade vélo Vintage ‘La Marcel Jourde’ Royères, samedi 20 avril 2024.

Ballade vélo Vintage ‘La Marcel Jourde’ Royères Haute-Vienne

Balade Vélo Vintage « La Marcel Jourde » organisée par Vélorétro 87 !

Sont autorisés, tous les vélos JOURDE et autres vélos d’avant 1987 (interdit aux vélos modernes, carbones et vitesses indexées), tenues d’époque souhaitées.

Deux balades de 60 kms ou 35 kms en départ groupé à 9h45. Différentes expositions à la salle des fêtes diaporama petits coureurs, Papy bouchons, le cyclisme en Limousin, Collection de maillots et objets du Tour de France, Expo de motos et vélos de même marque, démonstration de grand Bi, rassemblement de voitures anciennes et tirage tombola et repas sur place. Une permanence sera assurée dès le vendredi 19 Avril de 18h à 19h pour les participants qui arrivent la veille avec retrait plaques cadres, sac Kdo, bracelet repas plus le règlement et les bulletins d’inscriptions .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20

Le Bourg

Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine veloretro87@gmail.com

