Baldango en concert pour le Folk Club de Cahors avec du jazz joyeux Labastide-Marnhac, vendredi 26 avril 2024.

Avec un violon, une guitare et deux voix, Baldango nous fait découvrir ou redécouvrir les musiques populaires du monde qu’ils ont arrangées avec soin. Leur répertoire se promène entre cumbia, klezmer, maloya, bluegrass, tzigane, jig irlandaise, son cubano…

Les morceaux choisis par Baldango sont sculptés par les voyages et les rencontres: pendant que la violoniste faisait ses gammes dans les fest-noz bretons, le guitariste globe-trotter écumait les salles d’Amérique latine.

Le minutieux entremêlement des voix nous emmène à toute allure sur les lignes mélodiques tendues par le violon et nous laisse doucement retomber dans le moelleux tapis tissé par la guitare.

Savamment distillées, ces musiques festives nous transportent pour une douce escapade au pays du déhanché certain. Le tout enveloppé de sourires, les musiciens de Baldango nous font passer un délicieux et chaleureux moment.

Baldango, c’est la rencontre de Timothée HERVÉ, violoniste-chanteuse touche-à-tout bercée au tzigane et au classique, et de Jean-Christophe BERNARD, guitariste-chanteur franco-mexicain nourri aux chansons françaises et aux voyages.

Ces nombreuses influences ont inspiré un répertoire joyeux et ensoleillé de cumbias, tziganes, maloyas, swings, calypsos, bluegrass, musiques cubaines…

Comme à l’accoutumée, plusieurs artistes locaux seront également au programme, présentés avec sa verve habituelle par l’organisateur du club, Michel Griffin.

Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.

Les réservations sont vivement recommandées par mail ou téléphone. 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26

Château de Labastide-Marnhac

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie folkclubcahors@gmail.com

