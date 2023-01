BALAPHONICS FEAT. MARY MAY Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe 10 EUR Dans le cadre du Festival Diverscènes , Superforma & Diverscènes présentent

Balaphonics feat. Mary May + Praktika & Simon Winsé Balaphonics feat. Mary May

Le brassband francilien est disposé à vous faire goûter ses spécialités afro-funk, dans une fusion aussi détonante d’énergie que diverse dans ses ambiances. Cerise sur le gâteau : Balaphonics est accompagné de l’étoile montante de la scène Afro-Soul francilienne : la chanteuse Mary May, qui a su s’intégrer au groupe tout en l’emmenant dans de nouvelles sphères jusqu’ici inexplorées. Praktika & Simon Winsé

Fruit d'une rencontre entre le producteur et DJ Praktika et le musicien multi-instrumentiste burkinabé Simon Winsé, ce live est l'histoire d'un dialogue entre deux musiciens aux univers parallèles, d'un voyage à travers une nouvelle galaxie, à mi-chemin entre le Burkina Faso et la France. La flûte Peul s'emballe, envoutée par le synthé modulaire, le Tamani galope sur les sons percutant de la boîte à rythme, la Kora déploie ses cordes au cœur d'une saturation électronique. Une expérience à la fois sombre et festive placée sous le signe astral de l'improvisation, où les planètes dansent avec les étoiles, aspirées par le trou noir de la transe.

