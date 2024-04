BALADES VIGNERONNES CHÂTEAU ROUQUETTE Narbonne, vendredi 26 juillet 2024.

Nous vous invitons à travers cette balade à découvrir l’histoire et le terroir de Château Rouquette- sur-Mer.

Tout au long de cette visite commentée, vous découvrirez les secrets du château et de son vignoble.

Myriam, notre guide, vous accompagne au cœur du domaine, dans le Massif de la Clape, au milieu des vignes.

Elle vous parlera de l’histoire du domaine, du travail de la vigne, des différents cépages, de la flore.

Vous apprendrez une multitude d’informations sur le métier de vigneron, tout en marchant dans un paysage de rêve.

Après la balade, retour au chai, où une dégustation de nos meilleures cuvées vous sera proposée, accompagnée de petites bouchées gourmandes préparées par nos soins.

La balade est facile et accessible à tous.

IMPORTANT en cas de fermeture administrative de la Clape pour cause de risque d’incendie, le parcours de la balade est modifié. Nous vous proposons alors une visite autour des bâtiments, plus axée sur la viticulture et l’histoire du domaine.

(Visite gratuite pour les moins de 18 ans accompagnés d’adultes)

16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 10:00:00

fin : 2024-07-26 12:00:00

Route Bleue

Narbonne 11100 Aude Occitanie chai@chateaurouquette.com

