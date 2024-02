BALADES VERTES EN HAUTE MARNE-LE LOUP, LE LYNX ET LES CHIENS DE PROTECTION Saint-Loup-sur-Aujon, samedi 6 avril 2024.

Tout public

Le loup est maintenant présent en Haute-Marne et dans les départements voisins. L’arrivée du lynx se profile. De passage à la recherche d’un territoire ou installés, ces grands carnivores posent de nouveaux problèmes aux éleveurs, un métier déjà parmi les plus difficiles au sein de l’agriculture.

Les aides de l’État et du Département son là mais l’argent ne règle pas tout. Cl^tures, électrification, chiens de protection: quel usage, quelles efficacité et limites pour ces moyens?

Sur un petit élevage, qui a des chiens de protection depuis 10 ans, nous verrons les avantages et inconvénients de ces moyens de protection.

Balade courte en distance, à destination du grand public, mais bien sûr ouverte aux éleveurs s’ils ont le temps!

RDV à 14h sur la place à Eriseul

Animateur: Pierre Denis .

