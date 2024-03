Balade Yoga aux Prés salés, avec Sandrine La Teste-de-Buch, jeudi 25 juillet 2024.

Balade Yoga aux Prés salés, avec Sandrine La Teste-de-Buch Gironde

Invitation à la détente, connexion à la Nature, respirations et mouvements dans un cadre idyllique et serein; je vous convie, petits et grands, seul ou en famille à un temps pour vous de relaxation et de yoga en bordure de ce lieu magique des Prés salés Ouest.

Retrouvez Sandrine devant la Cabane du Piou pour cette pause bien-être! 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 10:30:00

fin : 2024-12-31 12:00:00

Parking des Prés Salés Ouest

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@tourisme-latestedebuch.com

L’événement Balade Yoga aux Prés salés, avec Sandrine La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2024-03-19 par OT La Teste-de-Buch