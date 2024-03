BALADE TRANQUILLE Neuvilly-en-Argonne, dimanche 14 avril 2024.

BALADE TRANQUILLE Neuvilly-en-Argonne Meuse

Dimanche

Plus qu’une simple promenade, offrez-vous une balade familiale originale qui vous permettra de vous reconnecter à la nature grâce à vos 5 sens et de (re)découvrir vos propres sensations. Fermez les yeux, prêtez attention à tous les sons qui vous entourent. Laissez-vous enchanter par le conte. Voilà les pauses relax qui vous seront proposées.

Possibilité de pique-niquer sur place avec repas tiré du sac. Des tables et des barbecues sont à votre disposition sur le site.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 10:30:00

Neuvilly-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est tourisme@argonne-meuse.fr

L’événement BALADE TRANQUILLE Neuvilly-en-Argonne a été mis à jour le 2024-03-22 par OT DU PAYS D’ARGONNE