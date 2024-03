Balade sur le plateau du Mauron entre l’Alzou et l’Aveyron Saint-Laurent-de-Lévézou, lundi 1 avril 2024.

Balade sur le plateau du Mauron entre l'Alzou et l'Aveyron

Après le succès grandissant des deux dernières années, l’association Chemins Faisant de Maleville organise pour la 3ème fois sa randonnée du lundi de Pâques, le 1er avril 2024.

Cette année, les nouveaux circuits 5 et 6, partiront de la petite salle des fêtes du Mauron.

Le Mauron, gros hameau surplombant la rivière de l’Aveyron est situé au sud de la commune de Maleville.

Avec sa petite église romane, il est entouré de nombreux lieux-dits éparpillés parmi les champs et les bois.

Deux possibilités d’itinéraires 11 et 16 kms avec ravitaillement sur le parcours.

Toute l’équipe vous attend pour une grande balade avec buvette à l’arrivée. Cette année, un Food-truck sera présent sur place pour ceux qui voudraient prolonger leur journée.

Accueil des participants de 8h à 9h30 à la salle des fêtes du Mauron.

6€ par participants café au départ, pause casse-croute à mi-parcours, boisson à l’arrivée.

Gratuit jusqu’à 15 ans.

Inscriptions 06 84 11 79 61 ou 06 18 15 18 02 ou 06 28 97 81 06.

Détail parcours en PDF. EUR.

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-01

Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie

