BALADE SUR LA RANDO'CLIM AVEC LE CPIE 72 ET CARNUTA Carnuta, Jupilles, vendredi 26 avril 2024.

BALADE SUR LA RANDO’CLIM AVEC LE CPIE 72 ET CARNUTA Carnuta, Jupilles Sarthe

BALADE SUR LA RANDO’CLIM AVEC LE CPIE 72 ET CARNUTA

Glissez-vous dans la peau d’un botaniste pour cette initiation aux sciences participatives ! Avec la « Rando’clim », identifiez arbres et arbustes et observez les traces du changement climatique ! Balade accompagnée du CPIE de la Vallée de la Sarthe et du Loir et de Carnuta.

Sur réservation. A partir de 8 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:30:00

fin : 2024-04-26 17:00:00

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

