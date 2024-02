Balade sur la corniche du Mugron à Gauriac Gauriac, lundi 22 avril 2024.

Balade sur la corniche du Mugron à Gauriac Gauriac Gironde

Partez en balade en compagnie du syndicat sur la corniche calcaire du Mugron, site de 25 ha. Cette zone, unique sur le territoire par sa configuration, abrite une grande diversité d’espèces végétales spécialisées des milieux calcaires. Nous vous présenterons plusieurs espèces végétales qui font la richesse du site, dont notamment les rares et délicates orchidées.

Le site est aussi un refuge pour de nombreuses espèces animales, notamment les papillons et les oiseaux. Au gré de la balade, et des découvertes, nous vous ferons découvrir les chants d’oiseaux, les espèces de papillons, et comment le végétal et l’animal s’intègrent dans cet écosystème.

Le chêne vert, présent sur des petits peuplements concentrés, nous donnera aussi l’occasion de parler de la trufficulture.

Bien évidemment, nous nous attarderons aussi sur le magnifique point de vue sur l’estuaire, au sommet de la corniche. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 14:00:00

fin : 2024-04-22 16:00:00

Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Balade sur la corniche du Mugron à Gauriac Gauriac a été mis à jour le 2024-02-27 par OT Blaye