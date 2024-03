Balade pédagogique nourriture, agriculture, nature Maison du Parc Perche en Nocé, mercredi 17 avril 2024.

Balade pédagogique nourriture, agriculture, nature Maison du Parc Perche en Nocé Orne

Une animation pour toute la famille Au cours d’une balade sur le domaine de la Maison du Parc (Courboyer), découvrez les liens entre notre assiette et les paysages. Venez poser vos questions, testez vos connaissances sur l’alimentation, l’environnement et partagez un petit encas à l’arrivée. Cette animation proposera des activités ludiques permettant aux petits et grands de se promener avec un oeil curieux et attentifs aux paysages qui nous entourent..

Maison du Parc du Perche

Réservation au 02 33 25 70 10 avant le 16 avril 12h00.

Enfant min 7 ans accompagné d’un adulte.

Prévoir bonnes chaussures ou bottes

Une animation pour toute la famille Au cours d’une balade sur le domaine de la Maison du Parc (Courboyer), découvrez les liens entre notre assiette et les paysages. Venez poser vos questions, testez vos connaissances sur l’alimentation, l’environnement et partagez un petit encas à l’arrivée. Cette animation proposera des activités ludiques permettant aux petits et grands de se promener avec un oeil curieux et attentifs aux paysages qui nous entourent..

Maison du Parc du Perche

Réservation au 02 33 25 70 10 avant le 16 avril 12h00.

Enfant min 7 ans accompagné d’un adulte.

Prévoir bonnes chaussures ou bottes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 10:30:00

fin : 2024-04-17 12:00:00

Maison du Parc Courboyer

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie

L’événement Balade pédagogique nourriture, agriculture, nature Perche en Nocé a été mis à jour le 2024-03-25 par PNRP