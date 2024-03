BALADE PAROLES ET CHANSONS DE LOIRE À BORD DU CINQUIEME VENT Ponton Chalonnes-sur-Loire, samedi 22 juin 2024.

Partez pour une croisière à bord d’un gabarot de Loire, le Cinquième Vent, animée par un chanteur et conteur.

Il ne faudrait jamais regarder couler la Loire, c’est une chose fatale ; après on ne sait plus faire que ça, et le reste est sans importance. disait Alix de Saint André. Mais si bien sûr, regardons là et écoutons, chanteurs et conteurs qui embarquent sur le Gabarot et qui vont, au fil de l’eau, chanter et nous parler de la Loire.

Pour toutes informations complémentaires et les réservations, n’hésitez pas à contacter notre équipe accueil au 02.41.78.26.21.

D’autres balades thématiques sont programmées tout au long de l’été découverte de la faune et la flore ligérienne, ApéroLoire au coucher du soleil, balade Un Artiste, un Vin … Il est également possible de privatiser le Cinquième Vent pour une capacité totale de 30 personnes (anniversaire, cousinade, team building…), demandez-nous !

Informations pratiques

Horaires des départs variable selon la saison et les événements. Merci de bien vérifier l’horaire sélectionné et votre e-billet.

ATTENTION l’Office de Tourisme est fermé les dimanches. Nous vous invitons à contacter directement l’Association des Chalandoux du Vème Vent pour les réservations des balades du dimanche après-midi. Contactez le 06.03.63.17.47. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-22

Ponton 33 Quai Gambetta

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire accueil@anjou-vignoble-villages.com

