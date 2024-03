BALADE ORNITHOLOGIQUE Fécamp, mercredi 24 avril 2024.

BALADE ORNITHOLOGIQUE Fécamp Seine-Maritime

Venez découvrir les oiseaux de notre belle destination avec Thomas DOMALAIN, Garde animateur, technicien du Groupe Ornithologique Normand.

Thomas DOMALAIN, Garde animateur, technicien du Groupe Ornithologique Normand vous emmène pour observer et étudier les oiseaux sauvages de notre territoire dans leur milieu, et vous initier et sensibiliser à l’ornithologie.

Le GONm est une association agréée au titre de la loi de juillet 1976 relative à la protection de la nature, elle a également été reconnue d’utilité publique en août 1991.

Conditions de l’évènement :

Rendez-vous à 10h00

Mercredi 24 avril 2024 Les oiseaux chanteurs des valleuses. Rdv sur le parking en bas de la valleuse d’Élétot.

Samedi 27 juillet 2024 Les oiseaux marins en été. Rdv sur le parking de la plage d’Yport.

Mercredi 14 août 2024 Les oiseaux des zones humides. Rdv devant La Poste de Valmont pour emprunter le Vivier de Valmont.

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com

Venez découvrir les oiseaux de notre belle destination avec Thomas DOMALAIN, Garde animateur, technicien du Groupe Ornithologique Normand.

Thomas DOMALAIN, Garde animateur, technicien du Groupe Ornithologique Normand vous emmène pour observer et étudier les oiseaux sauvages de notre territoire dans leur milieu, et vous initier et sensibiliser à l’ornithologie.

Le GONm est une association agréée au titre de la loi de juillet 1976 relative à la protection de la nature, elle a également été reconnue d’utilité publique en août 1991.

Conditions de l’évènement :

Rendez-vous à 10h00

Mercredi 24 avril 2024 Les oiseaux chanteurs des valleuses. Rdv sur le parking en bas de la valleuse d’Élétot.

Samedi 27 juillet 2024 Les oiseaux marins en été. Rdv sur le parking de la plage d’Yport.

Mercredi 14 août 2024 Les oiseaux des zones humides. Rdv devant La Poste de Valmont pour emprunter le Vivier de Valmont.

Une question ? Envoyez un mail à rdv@fecamptourisme.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 10:00:00

fin : 2024-04-24 12:00:00

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie rdv@fecamptourisme.com

L’événement BALADE ORNITHOLOGIQUE Fécamp a été mis à jour le 2024-03-06 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp