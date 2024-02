BALADE ONF « RECONNAISSANCE DES ARBRES » Carnuta, Jupilles, mercredi 24 avril 2024.

BALADE ONF « RECONNAISSANCE DES ARBRES » Carnuta, Jupilles Sarthe

BALADE ONF « RECONNAISSANCE DES ARBRES »

D’une forêt à l’autre, les arbres varient par leur taille, leurs couleurs et tous portent un nom. Apprenez à reconnaître des essences emblématiques et découvrez leurs secrets et usages avec l’ONF !

A partir de 8 ans. Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

L’événement BALADE ONF « RECONNAISSANCE DES ARBRES » Jupilles a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire