BALADE NOCTURNE « L’ENGOULEVENT ET L’ART DU CAMOUFLAGE » Carnuta, Jupilles, vendredi 26 juillet 2024.

BALADE NOCTURNE « L’ENGOULEVENT ET L’ART DU CAMOUFLAGE » Carnuta, Jupilles Sarthe

BALADE NOCTURNE « L’ENGOULEVENT ET L’ART DU CAMOUFLAGE »

Il existe dans la forêt de Bercé, un petit oiseau expert du camouflage L’engoulevent. Lors de cette soirée, découvrez son mode de vie et ses nombreux talents et partez à sa rencontre pour écouter son ronronnement si particulier !

Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 20:30:00

fin : 2024-07-26 22:30:00

Carnuta, 2 Rue du bourg ancien

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

L’événement BALADE NOCTURNE « L’ENGOULEVENT ET L’ART DU CAMOUFLAGE » Jupilles a été mis à jour le 2024-02-01 par eSPRIT Pays de la Loire