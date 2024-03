Balade nocturne au pays des amphibiens Remilly Les Marais, vendredi 24 mai 2024.

Balade nocturne au pays des amphibiens Remilly Les Marais Manche

Connaissez-vous le chant de la rainette ? La danse du triton ? La différence entre crapaud et grenouille ? Tous ces animaux sont des amphibiens trésors de l’évolution et essentiels à la biodiversité ! Accompagnés d’animatrices du Parc, découvrez leur monde passionnant à la nuit tombée !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 21:00:00

fin : 2024-05-24 23:00:00

Remilly-sur-Lozon

Remilly Les Marais 50570 Manche Normandie accueil@parc-cotentin-bessin.fr

L’événement Balade nocturne au pays des amphibiens Remilly Les Marais a été mis à jour le 2024-03-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin