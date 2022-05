Balade nature, symphonie des oiseaux Sainte-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Sainte-Eulalie-en-Born

Balade nature, symphonie des oiseaux Sainte-Eulalie-en-Born, 1 juillet 2022, Sainte-Eulalie-en-Born. Balade nature, symphonie des oiseaux Sainte-Eulalie-en-Born

2022-07-01 – 2022-07-01

Sainte-Eulalie-en-Born Landes EUR “Symphonie des oiseaux ” : partez à la découverte des stars de l’été sur le site du courant de Ste Eulalie !

– RV 9h camping du lac

– Durée 2h30 – tout public

– Réservation obligatoire au : 06 12 41 59 51

– 10 personnes maximum “Symphonie des oiseaux ” : partez à la découverte des stars de l’été sur le site du courant de Ste Eulalie !

– RV 9h camping du lac

– Durée 2h30 – tout public

– Réservation obligatoire au : 06 12 41 59 51

– 10 personnes maximum “Symphonie des oiseaux ” : partez à la découverte des stars de l’été sur le site du courant de Ste Eulalie !

– RV 9h camping du lac

– Durée 2h30 – tout public

– Réservation obligatoire au : 06 12 41 59 51

– 10 personnes maximum agence les conteurs

Sainte-Eulalie-en-Born

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sainte-Eulalie-en-Born Autres Lieu Sainte-Eulalie-en-Born Adresse Ville Sainte-Eulalie-en-Born lieuville Sainte-Eulalie-en-Born Departement Landes

Sainte-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-eulalie-en-born/

Balade nature, symphonie des oiseaux Sainte-Eulalie-en-Born 2022-07-01 was last modified: by Balade nature, symphonie des oiseaux Sainte-Eulalie-en-Born Sainte-Eulalie-en-Born 1 juillet 2022 Landes sainte eulalie en born

Sainte-Eulalie-en-Born Landes