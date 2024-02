BALADE NATURE PETIT MONDE DE LA NUIT À VIC-LA-GARDIOLE AVEC LE CPIE Vic-la-Gardiole, mardi 16 juillet 2024.

Vic-la-Gardiole Hérault

Partez à la découverte d’un univers où la journée commence au crépuscule

Mais que se passe t-il dans la nature une fois la nuit venue ? Après un moment convivial partagé autour d’un pique-nique où nous vous présenterons les différentes espèces nocturnes de notre territoire, partez à la découverte d’un univers où la journée commence au crépuscule.

Présentation CPIE L’association a pour objet le développement et la valorisation des initiatives pour la transition écologique du territoire.

La richesse de l’association provient de son fonctionnement en réseau avec des membres ½uvrant dans des domaines variés et complémentaires tels que l’éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), la culture, la formation, l’agriculture, la conchyliculture, la pêche, la biodiversité, la médiation scientifique, ou la découverte par le sport de pleine nature. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 20:00:00

fin : 2024-07-16 23:00:00

Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie c.viaud@cpiebassindethau.fr

