BALADE NATURE ORNITHOLOGIE Massegros Causses Gorges, jeudi 8 août 2024.

BALADE NATURE ORNITHOLOGIE Massegros Causses Gorges Lozère

Quels sont les oiseaux qui vivent ici ? Découvrir leur chant, leur habitat, leur plumage et ainsi apprendre à les connaître et les reconnaître. Petite balade familiale sur un parcours aisé avec le plaisir d’entendre et de voir différentes espèces communes ou plus rares à observer.

Sur réservation EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-08 09:00:00

fin : 2024-08-08

Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie malocristol48@gmail.com

