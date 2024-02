BALADE NATURE LE SEL DANS LES ÉTOILES AVEC L’EID Frontignan, lundi 12 août 2024.

Oseriez-vous vous aventurer seuls dans les anciens salins, la nuit ?

Perte de repères, champ de vision limité, bruits amplifiés, l’obscurité bouleverse rapidement tous nos sens. On se retrouve confronté à un véritable sentiment d’isolement, d’égarement.

L’animateur de l’EID-Med, spécialiste des lieux, éclaire et accompagne votre découverte. Apprenez à vous orienter grâce aux constellations et à comprendre la disposition des astres selon la saison. Guidés par les lumières environnantes, vous saurez repérer les différents paysages et progresser entre les herbes sur les traces des anciens sauniers.

Entre chien et loup, vous devinerez sur l’étang les figures fantomatiques des oiseaux. Au crépuscule, soyez attentifs aux sons, révélateurs d’une faune encore active dans les anciens salins.



Informations pratiques

Balade nature nocturne

À partir de 12 ans

Durée 2h30

Départ du parking de la salle de l’Aire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-12 19:00:00

fin : 2024-08-12 21:30:00

Plan du Bassin

Frontignan 34110 Hérault Occitanie

